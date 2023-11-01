Египет отклонил предложение США и Израиля

Египет отклонил предложение о международном и израильском управлении сектором Газа в будущем, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Bloomberg ранее со ссылкой на источники сообщил, что США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, среди которых могут быть американские военные, после ликвидации палестинского движения ХАМАС.

Стороны также рассматривают возможность предоставления временного контроля над анклавом странам региона при поддержке войск из США, Британии, Франции и ФРГ, сообщает издание.