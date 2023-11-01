Арестович призывает мириться с Россией ВИДЕО
Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал к мирным переговорам между Россией и Украиной.
«ФРГ записала в Конституцию отказ от возвращения территорий военным путем. Правда, прождали 35 лет, но тем не менее Германия сегодня объединена. Не думаю, что нам нужно будет ждать 35 лет, но то, что мы сможем сэкономить 350 тысяч жизней, - это вполне реально», - сказал Арестович.
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