Израиль под шквалом ракет «Хезболлы» добавлено видео

СМИ сообщают о крупнейших с начала конфликта пусках ракет с территории Ливана.

Пока известно лишь о поражении израильской военно-морской базы возле Накуры четырьмя ракетами класса «земля-земля».

Сразу после массированных пусков, начался обмен шквальным огнем между «Хезболлой» и израильской армией вдоль ливанской границы.

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— Newsfeed (@Newsfeed883920) November 2, 2023

Сообщается, что взрывы уже слышны в Тель-Авиве.

А на этих кадрах прямое попадание ракеты из Ливана в ресторан в израильском Кирьят-Шмона, возник пожар.