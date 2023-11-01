Израиль под шквалом ракет «Хезболлы» добавлено видео
СМИ сообщают о крупнейших с начала конфликта пусках ракет с территории Ливана.
Пока известно лишь о поражении израильской военно-морской базы возле Накуры четырьмя ракетами класса «земля-земля».
Сразу после массированных пусков, начался обмен шквальным огнем между «Хезболлой» и израильской армией вдоль ливанской границы.
— Newsfeed (@Newsfeed883920) November 2, 2023
Сообщается, что взрывы уже слышны в Тель-Авиве.
November 2, 2023
November 2, 2023
November 2, 2023
А на этих кадрах прямое попадание ракеты из Ливана в ресторан в израильском Кирьят-Шмона, возник пожар.
November 2, 2023
November 2, 2023