Медведев сравнил Польшу с гиеной и заявил о возможности войны с ней

В статье в «Российской газете» Медведев указал на «остроту территориального вопроса» для нынешней Польши, сравнив политику Варшавы со стратегией Третьего рейха накануне Второй мировой войны.

«Первое и вполне уже вероятное - введение польских военных в Украину для отторжения, вполне возможно, кровавого, западноукраинских земель и их присоединения к Польше», - заявил Медведев.

По его словам, «несмотря на лицемерные заявления Варшавы, польский и украинский народы никогда не были и не станут братскими. Отношение польских панов к обычным украинцам как к бездарным холопам - часть внутрипольского интеллектуального консенсуса».

Медведев также добавил, что гипотетические действия Варшавы могут привести к столкновению с Россией и Беларусью: «В этом случае союзная группировка даст адекватный ответ для предотвращения угроз, которые исходят из дурных амбиций польского истеблишмента. Авантюрные действия Польши, если их необдуманно поддержат ее союзники по НАТО, могут привести к гораздо более опасным последствиям для всего мира. И тогда Польша выполнит роль «гиены Европы», развязавшей третью мировую войну».