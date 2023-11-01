Иран прислал «Бригаду» на помощь «Хезболле»

Группу боевиков, поддерживаемую Ираном, направили из Сирии на юг Ливана для помощи ливанскому шиитскому движению «Хезболла», заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи.

«После серии неудач, которые потерпела за прошедшие недели «Хезболла» в противостоянии с Израилем, иранская «Бригада имама Хусейна» под руководством командира, известного под именем Зульфикар, прибыла в южный Ливан», - сказал он журналистам.

«За последние недели боевики вступали в столкновения с ЦАХАЛ вдоль границы с Ливаном», - продолжил он.

Организация Alma Research and Education Center, анализирующая угрозы северным границам Израиля, отмечала, что «Бригада имама Хусейна» состоит в основном из иракских шиитов; она вошла в состав 4-й элитной бронетанковой дивизии армии Сирии, которой командует брат сирийского президента Махер Асад. «Бригада» действовала, в основном, в районе Дамаска.