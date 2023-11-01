Центробанк изучит «эффект закрытой границы»

У Центробанка Азербайджана нет оценок влияния открытия границ на экономическую активность, импорт и экспорт товаров и услуг, заявил председатель Центрального банка Талех Кязимов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения пакета государственного бюджета Азербайджана на 2024 год.

Наряду с этим Казымов отметил, что с учетом важности вопроса, ЦБА изучит вышеупомянутые показатели в своем следующем анализе.

Председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров же отметил, что в целом с точки зрения прогноза польза закрытия границ для бюджета меньше прогноза.