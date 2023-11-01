Чего хотят карабахцы

В Карабахском региональном центре DOST зарегистрировано рекордное количество обращений граждан. Так, 1 ноября в центр обратились 455 граждан. Это самый высокий показатель, зафиксированный с момента начала деятельности Карабахского регионального центра DOST.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, обращения касались трудоустройства (53,63 процента), социальной защиты (27,91 процента), услуг функционального обеспечения (5,27 процента), единых координационных центров (5,71 процента), инвалидности (2,64 процента) и др.