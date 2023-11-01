Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 20:49

18 октября этого года администрация Джо Байдена заключила сделку с режимом Николаса Мадуро. США призвали диктатора провести в 2024 году свободные и честные выборы, которых Венесуэла не видела многие годы. В частности, режим пообещал всем оппозиционным партиям право выдвигать своих кандидатов. В обмен Мадуро получил то, что хотел, - снятие ряда экономических санкций Америки с нефтяной и золотодобывающей отрасли страны. Некоторые американские либеральные журналисты устроили настоящую овацию этому решению Белого дома. «Американская сделка с Венесуэлой является наиболее конструктивным поворотом в политике по отношению к этой стране», - таким мнением поделился колумнист Эдуардо Портер на страницах Washington Post. С этим вердиктом категорически не согласился ваш корреспондент (см. номер haqqin.az от 20 октября), который был убежден, что Мадуро обязательно обманет Байдена. «Надует», если использовать излюбленное слово Владимира Путина.

Так оно и получилось, и российский президент может быть теперь доволен, что надувают не только его. Избирательный процесс еще не начался, а Мадуро уже в самой грубой форме нарушил свое обещание Байдену. Верховный суд Венесуэлы на этой неделе признал незаконными праймериз оппозиционных сил страны, которые прошли 22 октября. Подконтрольный Мадуро парламент назвал организаторов праймериз «ворами» и «жуликами», а сам процесс избрания кандидата в президенты «фарсом». Более того, офис генерального прокурора страны возбудил дела против 17 членов национальных и региональных комитетов оппозиции по обвинению в завышении данных о явке, предоставлению недостоверных данных и отмывании денег. Всем им теперь грозит тюремное заключение. В выборе кандидата от оппозиции участвовало 2.4 миллиона венесуэльцев. Кандидатов было десять, и бесспорной победительницей стала Мария Корина Мачадо — она получила свыше 90 процентов голосов. Как пишет Wall Street Journal, «это стало бесспорным свидетельством, что Мадуро в случае проведения действительно честных выборов потерпел бы сокрушительное поражение» (предыдущие опросы показали, что Мария Корина Мачадо получила бы на выборах более 50 процентов голосов, а Мадуро - не больше 11).

«Праймериз показали, что венесуэльский народ является глубоко демократическим, - говорит Тамара Бронер, исследователь в вашингтонском мыслительном центре Inter-American Dialogue. — И если бы у них было право голосовать, они бы им, безусловно, воспользовались. А это стало бы серьезным вызовом для властей». В каком-то смысле выборы могли бы стать повторением белорусского сценария. Но в Венесуэле победила бы не «простая домохозяйка», а известная политическая фигура с большим опытом, в прошлом депутат парламента, когда тот не был в руках правительства. Власти прекрасно понимали, что в случае поединка между нею и Мадуро им там ловить было нечего. И поэтому законодательно запретили Марии Мачадо участвовать в выборах в течение 15 лет. Разорвав договор с США, Мадуро и его приспешники показали, что настоящими ворами и жуликами являются они, а не оппозиционеры. Причина того, почему Каракас решил досрочно выйти из сделки, по-моему, понятна. О самом Мадуро его противники говорят, что он довольно глуп, разговаривает с птичками, вызывает дух покойного Уго Чавеса и вообще не смог бы управлять страной, если бы не одно обстоятельство. За ним стоит Куба, которая, собственно, и избрала этого покорного ей человека на пост президента Венесуэлы после кончины Чавеса. И кубинские власти не могут допустить прихода к власти в этой стране оппозиции, после чего их страна наверняка бы лишилась практически дармовой нефти и других подношений своего союзника.