Пугачева вернулась в Россию

Пугачева въехала в страну сегодня вечером через погранпереход в Псковской области. Сообщают, что певица была без своего супруга Максима Галкина.

Ранее сообщалось, что Пугачева покинула Израиль вместе со своими детьми. Тогда СМИ писали, что она планирует переехать на Кипр, где приобрела виллу в 2017 году.

Пугачева переехала в Израиль вместе с семьей вскоре после начала российско-украинской войны.