«Вагнер» может помочь «Хезболле»

У разведки США есть опасения в связи с возможным сотрудничеством российской ЧВК «Вагнер» и ливанской группировки «Хезболла», сражающейся против Израиля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, разведслужбы США получили данные о том, что ЧВК «Вагнер» может отправить «Хезболле» российскую систему ПВО, известную на Западе как SA-22. В России она носит название «Панцирь-С1» - это ракетно-пушечный комплекс противовоздушной обороны.

«Один из американских чиновников заявил, что Вашингтон не подтвердил факт отправки этой системы. Но он отслеживает переговоры между ЧВК «Вагнер» и «Хезболлой», и возможность таких поставок вызывает большие опасения», - сказано в публикации.

WSJ также сообщает, что наемники ЧВК «Вагнер» действуют в Сирии, где также присутствуют члены «Хезболлы» - военизированной группировки, которая опирается на поддержку Ирана.