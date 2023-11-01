Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:18

После 44-дневной войны Индия, стремясь укрепить свои позиции на меняющемся геополитическом ландшафте Южного Кавказа, наращивает прямую военную поддержку Армении. Как уже сообщалось, Армения ведет переговоры о закупке у Индии значительно большего количества оружия и военной техники, чем было предусмотрено контрактами, подписанными в прошлом году.

Первая партия вооружений, маркированных клеймом «Made in India», в числе которых реактивные установки «Пинака» и артиллерийские установки, уже доставлена в Армению. Похоже, Дели, рассматривающий трехсторонний военный союз Пакистан-Азербайджан-Турция как угрозу своим национальным интересам, полон решимости активизировать свое присутствие на Южном Кавказе и использовать в своих интересах ослабление позиций и влияния России в Армении, невзирая на то, что эти планы носят откровенно антиазербайджанский характер. Некоторое время назад индийские военные эксперты призвали правительство Нью-Дели разместить в Армении базу ВВС Индии, и вот теперь отставной генерал индийской армии Ашок Кумар предлагает отправить в Армению не только профессиональных военных инструкторов, но и ограниченный воинский контингент. В статье, опубликованной в интернет-издании firstpost.com, Кумар пишет, что несмотря на неизбежность мирного соглашения между Баку и Ереваном, Армении для защиты своих национальных интересов необходима сильная армия, и Индия готова помочь в этом «наиболее эффективным образом». Отставной генерал констатирует, что поражение армянской армии в 44-дневной Карабахской войне и последующая капитуляция вооруженных отрядов армянских сепаратистов в Карабахе стали возможными не только из-за того, что соотношение сил было не в пользу армян.

«Гораздо большее значение имеют структура вооруженных сил, их организация, система командования и управления, оборудование, доктрина и тактика боевых действий, а также моральный дух армии, - пишет индийский генерал. - Вероятно, именно по этим причинам Армения выиграла первую войну в Карабахе, завершившуюся в 1994 году. Поэтому крайне важно, чтобы силы обороны Армении провели переоценку своих сильных и слабых сторон. Это поможет им определить области, требующие улучшения. Будет хорошей идеей, если Армения воспользуется помощью какой-нибудь доверенной страны для формирования своих сил обороны, включая обучение, чтобы сделать их более боеспособными. И Индия могла бы стать очевидным выбором для создания «Учебной группы индийской армии (Indian Army Training Team -IATT)» в Армении». По словам Кумара, размещение инструкторов IATT в Армении важно по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что Армения граничит как с Нахчываном, так и с основной территорией Азербайджана. Следовательно, если из-за Зангезурского коридора начнутся военные действия, ей придется сражаться на два фронта. «В мире не может быть лучшей страны, чем Индия, способной помочь Армении в ее нынешнем контексте географического конфликта, - уверяет генерал Кумар. - Ведь Индия воевала и выиграла войну на два фронта в 1971 году и сейчас справляется с аналогичной угрозой на двух фронтах из-за сговора Китая и Пакистана». Кумар ссылается на опыт инструкторов IATT, которые создали свои структуры в ряде стран и могут с успехом сделать это и в Армении.

По словам отставного генерала, поскольку национальные интересы Индии и Армении совпадают, любую просьбу Еревана о военной поддержке в Дели должны только приветствовать. «Хотя точная структура, роль и задачи IATT будут определены на основе взаимных консультаций между обеими странами, - пишет Кумар, - некоторые составляющие могут быть следующими: - структура должна быть адекватной, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку, как того требует Армения; - если Армения пожелает, эта группа может также предложить структуру сил и технику для вооружения Сил обороны Армении. Структуры должны быть максимально отмобилизованы в соответствии с восприятием угроз, с которыми сталкивается Армения, чтобы реагировать на них комплексно и решительно». Ашок Кумар отмечает, что Армения импортирует оборонное оборудование, в основном из России, а также из ряда бывших советских республик и некоторых других государств. Однако из-за российско-украинской войны возможности экспортеров оружия значительно сократились. И в этой ситуации Индия становится одним из основных поставщиков оборонной техники для сил обороны Армении. Вдобавок, у Индии есть потенциал для обслуживания техники, поставляемой из России.