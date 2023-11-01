Индийский генерал призывает отправить воинский контингент в Армению наш обзор
После 44-дневной войны Индия, стремясь укрепить свои позиции на меняющемся геополитическом ландшафте Южного Кавказа, наращивает прямую военную поддержку Армении.
Как уже сообщалось, Армения ведет переговоры о закупке у Индии значительно большего количества оружия и военной техники, чем было предусмотрено контрактами, подписанными в прошлом году.
Первая партия вооружений, маркированных клеймом «Made in India», в числе которых реактивные установки «Пинака» и артиллерийские установки, уже доставлена в Армению. Похоже, Дели, рассматривающий трехсторонний военный союз Пакистан-Азербайджан-Турция как угрозу своим национальным интересам, полон решимости активизировать свое присутствие на Южном Кавказе и использовать в своих интересах ослабление позиций и влияния России в Армении, невзирая на то, что эти планы носят откровенно антиазербайджанский характер.
Некоторое время назад индийские военные эксперты призвали правительство Нью-Дели разместить в Армении базу ВВС Индии, и вот теперь отставной генерал индийской армии Ашок Кумар предлагает отправить в Армению не только профессиональных военных инструкторов, но и ограниченный воинский контингент.
В статье, опубликованной в интернет-издании firstpost.com, Кумар пишет, что несмотря на неизбежность мирного соглашения между Баку и Ереваном, Армении для защиты своих национальных интересов необходима сильная армия, и Индия готова помочь в этом «наиболее эффективным образом».
Отставной генерал констатирует, что поражение армянской армии в 44-дневной Карабахской войне и последующая капитуляция вооруженных отрядов армянских сепаратистов в Карабахе стали возможными не только из-за того, что соотношение сил было не в пользу армян.
«Гораздо большее значение имеют структура вооруженных сил, их организация, система командования и управления, оборудование, доктрина и тактика боевых действий, а также моральный дух армии, - пишет индийский генерал. - Вероятно, именно по этим причинам Армения выиграла первую войну в Карабахе, завершившуюся в 1994 году. Поэтому крайне важно, чтобы силы обороны Армении провели переоценку своих сильных и слабых сторон. Это поможет им определить области, требующие улучшения. Будет хорошей идеей, если Армения воспользуется помощью какой-нибудь доверенной страны для формирования своих сил обороны, включая обучение, чтобы сделать их более боеспособными. И Индия могла бы стать очевидным выбором для создания «Учебной группы индийской армии (Indian Army Training Team -IATT)» в Армении».
По словам Кумара, размещение инструкторов IATT в Армении важно по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что Армения граничит как с Нахчываном, так и с основной территорией Азербайджана. Следовательно, если из-за Зангезурского коридора начнутся военные действия, ей придется сражаться на два фронта.
«В мире не может быть лучшей страны, чем Индия, способной помочь Армении в ее нынешнем контексте географического конфликта, - уверяет генерал Кумар. - Ведь Индия воевала и выиграла войну на два фронта в 1971 году и сейчас справляется с аналогичной угрозой на двух фронтах из-за сговора Китая и Пакистана».
Кумар ссылается на опыт инструкторов IATT, которые создали свои структуры в ряде стран и могут с успехом сделать это и в Армении.
По словам отставного генерала, поскольку национальные интересы Индии и Армении совпадают, любую просьбу Еревана о военной поддержке в Дели должны только приветствовать.
«Хотя точная структура, роль и задачи IATT будут определены на основе взаимных консультаций между обеими странами, - пишет Кумар, - некоторые составляющие могут быть следующими:
- структура должна быть адекватной, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку, как того требует Армения;
- если Армения пожелает, эта группа может также предложить структуру сил и технику для вооружения Сил обороны Армении. Структуры должны быть максимально отмобилизованы в соответствии с восприятием угроз, с которыми сталкивается Армения, чтобы реагировать на них комплексно и решительно».
Ашок Кумар отмечает, что Армения импортирует оборонное оборудование, в основном из России, а также из ряда бывших советских республик и некоторых других государств. Однако из-за российско-украинской войны возможности экспортеров оружия значительно сократились. И в этой ситуации Индия становится одним из основных поставщиков оборонной техники для сил обороны Армении. Вдобавок, у Индии есть потенциал для обслуживания техники, поставляемой из России.
«По желанию Армении инструкторы IATT могут обучать офицеров, а также военных специалистов во всех возможных областях, - пишет Ашок Кумар. - Для достижения оптимальных результатов они будут сотрудничать с учебной инфраструктурой и инструкторами Сил обороны Армении. Учебные программы также могут быть реструктурированы в соответствии с потребностями Армении в обучении военных. В частности, они должны обучаться использованию такого оборудования как дроны, и другим подобным достижениям.
По словам Кумара, инструкторы индийской армии также могут оказать поддержку Армении в обеспечении технического обслуживания военной техники и обучении армянских военнослужащих ее использованию. В частности, генерал IATT считает важным участвовать в организации тщательной подготовки армянской армии в реальных боевых условиях.
Следует отметить, что наряду с Индией, ряд своих возможностей для военного возрождения Армении мобилизовал и Париж. Недавно Франция подписала соглашение, предусматривающее поставки Еревану различных видов современного оружия, а также отправку в Армению военных инструкторов для обучения армянской армии и подготовки офицерского состава.
В то же время, по мнению экспертов, военная помощь Индии и Франции пока еще не достигла уровня, который позволил бы Армении достичь в ближайшей и среднесрочной перспективах хотя бы относительного баланса с военным потенциалом Азербайджана.
Восстановление и вооружение разрушенной армянской армии потребует значительного времени и миллиарды долларов бюджетных средств. Однако экономические возможности Армении позволяют ей закупить лишь ограниченное количество вооружения и боеприпасов. К тому же, после победы в 44-дневной войне Азербайджан ежегодно укрепляет свою армию, увеличивает военные расходы и продолжает закупать у своих партнеров все более современные виды вооружений.