Иран предлагает жить дружно

Советник Верховного лидера Исламской Республики Иран генерал-майор Рахим Сафави в ходе визита в Китай предложил заключить между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договор о ненападении, он мог бы стать моделью для установления совместной безопасности и прочного мира.

«Предлагаю.., чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран-членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС», приводят слова генерал-майора иранские СМИ.

На 23-м саммите ШОС под председательством Индии организация официально объявила о вступлении Ирана в ряды стран-участниц. Иран стал девятым членом межгосударственного объединения. ШОС основана в июне 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран: Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан.