Суд по делу Фарида Сафарли состоялся без его участия

Состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в отношении арестованного в Иране по подозрению в шпионаже и приговоренного к двум годам лишения свободы азербайджанца Фарида Сафарли. Об этом сообщила его мать Дилара Аскерова.

«Суд состоялся без участия Фарида и его адвоката, их не известили о процессе. Трое судей вынесли вердикт, оставив приговор первой инстанции в силе», - рассказала Аскерова.