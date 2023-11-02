Россия согласилась открыть генконсульство на границе с Азербайджаном

Правительство России одобрило соглашение об открытии генконсульства в армянском Кафане (на границе с Азербайджаном). Постановление об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, документ опубликован.

«Принять предложение МИД России о заключении путем обмена нотами соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения об учреждении генерального консульства Российской Федерации в городе Кафане», - говорится в документе.

Генеральное консульство России в Кафане станет вторым в Армении. Первое находится в Гюмри.