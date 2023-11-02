Судьба Байдена определится скоро

Решение о том, выносить ли импичмент президенту США Джо Байдену, будет принято в скором времени, заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

"Я полагаю, что очень скоро мы придем к решению по этому вопросу", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, достаточно ли доказательств для начала процедуры импичмента.

Джонсон добавил, что решение будет приниматься в зависимости от того, какие будут доказательства и "к чему они приведут". "Посмотрим, предвосхищать решение я сегодня не буду", - указал спикер.