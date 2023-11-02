Передовые умы России будут разрабатывать «Джихад-машину»

Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Адам Хакимов сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с Московским государственным техническим университетом (МГТУ) имени Н. Э. Баумана по созданию боевой «Джихад-машины».

По словам Хакимова, МГТУ им. Баумана займется разработкой конструкторской документации, передает ТАСС. «В дальнейшем мы у себя в республике будем ее масштабировать», – сказал министр.

По его словам, это будет «легкая маневренная боевая машина для нужд СВО, так называемая «Джихад-машина».

В январе в Чечне решили запустить производство легкого военного автомобиля «Джихад-машина».