Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 2 ноября 2023, 22:51

На фоне обнародованной разведкой Южной Кореи новости о том, что КНДР отправила в Россию один миллион артиллерийских снарядов, а также крупную партию советских гранатометов Д-30 и другое вооружение, стали известны новые факты о подготовке Кремля к длительной войне. Российская военная промышленность для увеличения производства оружия и боеприпасов работает на полную мощность, в три смены. Россия также активно наращивает производственные мощности на своих военных заводах. Речь идет о предприятиях, производящих и ремонтирующих тактические и стратегические самолеты, боевые вертолеты, а также собирающих военные дроны и управляемые боеприпасы.

В частности, уже известно, что к 2024 году Россия увеличит военные расходы на рекордные 70 процентов. Все это может быть связано не только с войной в Украине, но и свидетельствует о возможной подготовке Кремля к более масштабной войне против западных стран. В то время, как Россия вовсю разворачивает свою военную промышленность, Запад по-прежнему не может должным образом оценить эту угрозу. К примеру, ведущие европейские страны не решаются увеличивать свои военные расходы или делают это в незначительных объемах. Как известно, многие европейские компании, производящие оружие и военную технику, много лет назад ограничили производство из-за отсутствия новых заказов. Согласно исследованию украинской службы «Радио Свобода» на основе спутниковых фотографий, предоставленных компанией Maxar Technologies, на многих военных заводах России созданы новые производственные площадки и ангары, а некоторые предприятия были построены уже после вторжения в Украину, что называется, «с нуля». В этом году на территории Казанского авиазавода был сооружен новый крупный цех-ангар, состоящий из двух объединенных построек.

Напомним, что авиазавод в Казани входит в военную госкорпорацию «Ростех» и расположен неподалеку от гражданского аэропорта «Борисоглебское». На нем строят и ремонтируют не только гражданские самолеты, но и стратегические бомбардировщики, с которых Россия запускает ракеты по Украине. Во времена СССР Казанский авиационный завод имени Горбунова был одним из важнейших стратегических объектов, поскольку занимался выпуском и обслуживанием стратегических самолетов советской «ядерной триады»: Ту-16, Ту-22 (все модификации) и Ту-160. Мощности завода сейчас позволяют производить глубокую модернизацию и ремонт поврежденных в боях Ту-22М3 и Ту-160. Еще один государственный авиазавод, который увеличил производственные мощности, находится в Иркутске. Его профиль – истребители Су-30 всех модификаций, являющиеся одним из самых популярных типов самолетов в ВКС России. По данным международного издания The Military Balance, публикующего ежегодные отчеты о количестве военной техники в разных странах, Россия располагает более чем 120 самолетами Су-30.

На заводе в Иркутске также производят и ремонтируют истребители. Это предприятие находится в черте города и попало в новости в октябре 2022 года, когда Су-30, взлетевший с аэродрома при заводе, упал на жилой дом в Иркутске. В Главном управлении разведки Минобороны Украины тогда предположили, что это могло произойти из-за «низкого качества проведенного ремонта Су-30». Анализируя спутниковые снимки Maxar и Planet Labs, журналисты заметили, что еще в период с 2019 по 2021 годы на территории Иркутского завода, неподалеку от основных мощностей, появилась пристройка с выходом на авиаполосу, а уже в этом году заканчивается строительство аналогичного объекта, который, вероятно, также будет соединен со взлетной полосой. Такие объекты могут использоваться для ремонта небольших гражданских бортов типа Sukhoi Superjet, а также истребителей Су-30. Также поменял специализацию и Уральский завод гражданской авиации в Екатеринбурге, где начали ремонтировать двигатели и редукторы, которые могут использоваться в военных вертолетах типа Ми-2, Ми-8, Ми-24 и Ка-52. В сентябре этого года уральские СМИ вдруг стали писать о дефиците кадров на заводе и о том, что из-за увеличения объемов производства предприятие ищет работников.

Начиная с конца 2021 года, на территории завода начали возводить новый крупный цех, который достроили уже в нынешнем году. Его длина 145 метров, ширина – 75. Еще один военный завод расположен в городе Дубна, что на севере Московской области. Он находится рядом с территорией предприятия, где, в частности, расположено машиностроительное конструкторское бюро «Радуга», которое входит в госкорпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Именно «Радуга» производит ракеты Х-22, Х-55 и Х-101, которыми Россия атакует жилые дома, торговые центры и объекты энергетической инфраструктуры украинских городов. Журналисты проанализировали спутниковые фотографии территории предприятия за 2021-2023 годы и заметили, что за этот период рядом с заводом появилось большое здание. Его начали возводить в 2021 году, а достроили, судя по спутниковым фото, уже в этом году. Рядом также оборудованы две вертолетные площадки. У нового здания и Дубненского машиностроительного завода общий въезд. Это - новый частный завод по производству российских БПЛА, принадлежащий компании «Кронштадт», которая объявила об этом еще в 2021 году. Профиль предприятия – выпуск военных дронов под брендом «Орион», «Гелиос» и других, с разными модификациями – от разведывательных до ударных.

«Кронштадт» – фирма, связанная с холдингом «АФК-Система» Владимира Евтушенкова - российского олигарха из окружения Владимира Путина. В июне 2022 года, уже во время полномасштабной войны в Украине, один из менеджеров «Кронштадта» объявил, что новый завод в Дубне набирает персонал, поскольку «наращивает производство». «Новый завод по производству беспилотных летательных аппаратов с целью выполнения полученных заказов перейдет в скором времени на трехсменный режим работы. В связи с этим «Кронштадт» продолжает набор персонала», – цитирует заместителя директора компании Алексея Белых российское издание TopWar. Наращивают мощности и другие заводы российского ВПК, о чем власти отчитываются в открытом формате.