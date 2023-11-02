Эстония будет высылать получивших российское гражданство

Эстония может высылать граждан, получивших российское гражданство в исключительном порядке, заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

Как заявил министр, налицо очередная попытка России расширить свое влияние на соседние страны.

В исключительном порядке по решению президента России гражданство этой страны могут получить лица, имеющие «особые заслуги» перед Россией, а также иностранцы, которые представляют интерес для государства в связи со своей профессией или по иным причинам.

На них не распространяются требования о постоянном проживании в России в течение пяти лет со дня выдачи ВНЖ, владении русским языком, знании истории и основ законодательства России.