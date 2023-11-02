В Госдуме заявили об исчезновении «Вагнера»

ЧВК «Вагнер» окончательно прекратила свое существование и была расформирована, заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

«На сегодняшний день «Вагнер» не существует ни формально, ни физически, при этом часть бывших сотрудников организации продолжает выполнять задачи», - сказал Картаполов.

По его словам, подавляющее большинство бывших вагнеровцев «горят желанием продолжить выполнять боевые задачи по защите нашей Родины» и продолжают службу в статусе добровольцев.

Процесс вхождения бывших вагнеровцев в другие структуры не является централизованным процессом, отметил депутат. «Никакого поглощения «Вагнера» как единой структуры каким-то одним определенным ведомством не происходит», - сказал он.