Израиль готов воевать и с ХАМАС, и с «Хезболлой»

Израиль готов к тому, что боевые действия могут произойти и на других фронтах, заблуждаться нельзя, заявил начальник генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви, выступая на брифинге.

В Газе задействована половина из сил ВВС. Оставшаяся часть в состоянии готовности – с бомбами под крыльями - готова атаковать в любой момент.

«Хезболла» поддерживает ХАМАС, но мы не начали войну против ливанской террористической организации. Наша политика состоит в том, чтобы наносить удары по тем, кто представляет опасность для военнослужащих и граждан Израиля. Я никому из наших врагов не советую присоединиться к войне против еврейского государства. Наши силы готовы и знают, как действовать и на других фронтах», - предупредил Халеви.

Он высоко оценил действия армии в Газе, которая, по его словам, в тяжелых условиях городских боев добилась существенных результатов и продолжает наращивать успех. Генерал отметил, что сухопутные силы действуют на основе точной разведывательной информации и при огневой поддержке с воздуха и моря, что обеспечивает достижение результата.

Халеви предупредил террористов, что их не спасет использование гражданского населения в качестве защитного щита: «Мы найдем, как добраться до террористов и избежать, насколько возможно, потерь среди жителей».