Эльмир Алиев, отдел спорта 01:01

4 ноября Азербайджан впервые примет столь масштабное событие в мире смешанных единоборств (ММА). На Национальной гимнастической арене в рамках турнира Rizin Landmark 7 состоятся 10 боев, в пяти из которых примут участие азербайджанские бойцы. Ну а главным поединком вечера станет титульный бой между обладателем пояса в полулегком весе (66 кг) Вугаром Кярямовым и японцем Чихиро Сузуки.

На ринг также выйдут такие известные бойцы, как Тофик Мусаев и Нариман Аббасов. А до них азербайджанская публика сможет поболеть за Турала Рагимова и Мехмана Мамедова. Никогда ранее в Баку не удавалось собрать вместе такое яркое созвездие азербайджанских бойцов ММА. Тофик Мусаев на сегодняшнем брифинге не мог вспомнить, когда он в последний раз дрался в Азербайджане. Оказалось, что было это в 2016 году. Вугар Кярямов и Нариман Аббасов тоже очень давно не выходили на бакинский ринг.

И вот нашей стране удалось организовать турнир, да еще и под знаменами такой солидной организации, как Rizin, созданной в 2015 году в Японии. Очень важный факт: японцы впервые позволили провести соревнования Rizin за пределами Страны восходящего солнца! Зная их щепетильность и трепетное отношение ко всему своему, можно сказать, что Азербайджану оказано очень высокое доверие. Почему именно Азербайджан? Потому что в Японии увидели серьезное отношение и высокую заинтересованность организаторов, коими являются Министерство молодежи и спорта и Операционная компания Baku City Circuit. Наряду с этим у Азербайджана есть сильные бойцы, причем весьма популярные в Японии. Речь идет в первую очередь о Тофике Мусаеве и Вугаре Кярямове.

К тому же в Японии знают, как популярны в нашей стране их единоборства, особенно дзюдо и каратэ. Поэтому решение о том, что первое выездное мероприятие Rizin должно состояться именно в Азербайджане, не должно особо удивлять.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от RIZIN FF OFFICIAL (@rizin_pr)

В эти дни в Баку приехало много гостей из Японии. Это и представители Rizin, и сотрудники масс-медиа, да и просто фанаты смешанных единоборств. В Японии ММА очень любят. Именно там была создана некогда самая большая организация в ММА - Pride, в рамках которой свои бои проводил легендарный Федор Емельяненко. Так называемые «бои без правил» всегда были популярны и в Азербайджане. Предыдущие турниры, организованные куда менее профессионально и отлаженно, собирали у нас полные залы. Хочется верить, что и в субботу болельщики заполнят трибуны Национальной гимнастической арены. К тому же, помимо самих боев, зрителей ожидает шоу-программа. Разогревом болельщиков займутся американский рэпер Lloyd Banks и наш мастер речитатива Paster. Билеты можно приобрести на сайте Iticket.az. Мероприятие начнется в 17:00.

Фанаты ММА с интересом ждали сегодняшнюю церемонию взвешивания и так называемое шоу «Лицом к лицу», когда соперники сближаются и смотрят друг другу в глаза. Соперник Вугара Кярямова Чихиро Сузуки еще на сентябрьской презентации в Баку вел себя развязно и провоцировал азербайджанского бойца на конфликт. Тогда соперники даже сцепились, но их быстро разняли. Однако сегодня японец был менее эксцентричным и даже извинился за то, что порвал фотографию азербайджанского бойца. Так что на взвешивании обошлось без потасовок. Бойцы приберегли силы и эмоции для субботнего поединка за титул.