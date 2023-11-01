США не советуют Израилю прекращать огонь

Израилю не стоит прекращать огонь по боевикам ХАМАС, потому что это позволит им перегруппироваться и укрепить свои силы, заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

По его мнению, такая перегруппировка приведет к возникновению новых угроз в регионе.

"Мы не поддерживаем прекращение огня, потому что это даст ХАМАС время для перегруппировки и опять же поставит под угрозу граждан Израиля и других", - отметил Райдер.

Он также подчеркнул, что США поддерживают "гуманитарные паузы", это необходимо для того, чтобы позволить гуманитарным грузам попадать в места назначения, а также продолжить освобождение заложников и выведение гражданских из зоны конфликта.