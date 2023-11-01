Россия обвиняет кого угодно, кроме себя

США пытаются вмешиваться во внутренние дела России, примером тому стали события в Махачкале. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире российского Первого канала.

"Очень опасно, что делают сейчас американцы, - пытаются вмешаться в наши внутренние проблемы. Пример - Махачкала. Есть множество других примеров", - сказал посол.

Вмешательство США во внутренние дела России будет нарастать по мере приближения президентских выборов в РФ, считает Антонов.