В Южной Корее рассказали, что КНДР поставила России

Северная Корея передала России не только миллион артиллерийских снарядов, но и несколько типов ракет для войны с Украиной. К такому выводу пришли в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, передает издание Yonhap.

Военные подозревают Пхеньян в отправке в Россию неопределенного количества баллистических ракет малой дальности, а также противотанковых и переносных зенитных ракет. Помимо этого, Москва могла получить винтовки, ракетные установки и минометы.