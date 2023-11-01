Израиль разрывает все связи с Газой

Военно-политический кабинет Израиля принял решение, исходя из чрезвычайной ситуации: вычесть из фондов Палестинской автономии все средства, предназначенные для сектора Газа, в дополнение к осуществляемому в соответствии с законом о зачете средств, выплачиваемых террористам и их семьям.

Отныне Израиль прекращает все контакты с сектором Газа. Палестинских рабочих из Газы больше не будет, а рабочие, которые находились в Израиле в день начала войны, будут возвращены обратно в Газу.