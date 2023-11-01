Азербайджанцев депортируют из России из-за драки в школе

Семью азербайджанцев выдворят из России за нарушение миграционного законодательства после школьного конфликта с участием их сына. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области.

По решению суда азербайджанцам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы России. Трое несовершеннолетних детей, которые не состояли на миграционном учете, также будут выдворены вместе с родителями.

Полиция установила, что 41-летний гражданин другого государства нарушил правила миграционного учета, а его 34-летняя жена не выехала из России по истечении законного срока пребывания.

Как уточняет источник в полиции, члены семьи являются уроженцами Азербайджана. Мигранты привлекли внимание правоохранительных органов после того, как сын избил ребенка в школе.