В российском университете пытались совершить теракт

Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу трех молодых людей, которые обвиняются в попытке осуществить теракт в здании Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полякова А.А., Демина М.Д., Сергеева Д.Г.», - сказали в суде, уточнив, что все трое обвиняемых пробудут в СИЗО до начала января 2024 года.

В случае признания виновными им грозит до 20 лет лишения свободы.