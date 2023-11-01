«Хочу поздравить господина Ильхама Алиева и весь народ Азербайджана в связи с тем, что Ваш народ восстановил территориальную целостность и начал шагать в новый этап развития. Этот исторический шаг является очень важным и произошел согласно уставу ООН и постановлению Совета безопасности», - сказал Касым-Жомарт Токаев на юбилейном, 10-м саммите Организации тюркских государств.

В юбилейном саммите принимают участие главы государств-членов ОТГ - президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, а также лидеры стран-наблюдателей: Венгрии и Туркменистана.

В рамках мероприятия ожидается подписание многосторонних документов в сфере чрезвычайных ситуаций и метрологии. Кроме того, будут подписаны совместный план действий по реализации программы транспортного сообщения ОТГ, а также Астанинский акт и Декларация Астанинского саммита.

По итогам саммита председательство в ОТГ перейдет от Узбекистана к Казахстану.

Этим утром в Астане состоялось заседание Совета министров иностранных дел ОТГ. Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров, сообщили в МИД Азербайджана.