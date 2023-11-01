Новая жертва армянского минного террора
В пятницу, 3 ноября, около 01:00 в прокуратуру Тертерского района поступила информация о взрыве мины на территории села Борсунлу.
Как сообщили в районной прокуратуре, в результате взрыва Али Агаларов (1999 г.р.) получил травматическую ампутацию правой стопы. Состояние его среднетяжелое, лечение продолжается в больнице.
Сотрудниками прокуратуры проведен осмотр места происшествия и другие необходимые процессуальные действия. В прокуратуре Тертерского района проводится расследование.