Леонид Швец, автор haqqin.az 09:39

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал обстоятельный текст в журнале The Economist и дал изданию интервью, вызвав резонансное обсуждение. Прежде чем присоединиться к этому обсуждению, следует обратить внимание на два важных обстоятельства. Первое: Залужный – это тот генерал, под командованием которого украинские войска не только отбили массированное нападение России, чья военная мощь была и в значительной степени остается многократно превосходящей, но и нанесли ей ряд обидных поражений, очистив от оккупации 50% территории, захваченной на первоначальном этапе войны. Среди современных военачальников не найдется равных ему по опыту и авторитету.

Второе: такие материалы в западной печати не делаются на коленке с сегодня на завтра, готовятся тщательно и заблаговременно. И, разумеется, при всех необходимых согласованиях с политическим руководством. Таким образом, говорит Залужный – значит, говорит Украина, и говорит то, что ей важно сказать. Что же говорит Украина устами главкома ВСУ? Украина признает существенные ошибки, допущенные при оценке перспектив летней кампании. Не вышло перевести войну в маневренную стадию, когда сыграли бы роль западные поставки танков и бронированных машин пехоты. Тотальное и плотное минирование на огромных площадях и превосходство русских в авиации не позволили украинским подразделениям выйти на оперативный простор: «Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет». Не сработал и другой важный фактор, на который делал расчет Залужный: огромные потери, которые понесла российская армия, не привели к остановке войны. Жизнь в России стоит дешево, гибель по меньшей мере 150 тысяч человек не произвела на россиян впечатления.

Если российской армии понадобилось десять месяцев боев, чтобы взять Бахмут, город площадью шесть на шесть километров, а украинская армия за все летнее наступление продвинулась всего на 17 километров, это значит, что война подходит к позиционному тупику. «Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое», «изобрести свой порох», что-то, что сможет переломить расклад в пользу ВСУ. Ситуация, когда у обеих сторон средства обнаружения и подавления атакующего противника превосходят собственные наступательные возможности, может быть преодолена лишь за счет каких-то военно-технических и тактических инноваций. Для Украины, говорит Валерий Залужный, позиционная война невыгодна, поскольку «она может затянуться на годы и измотать украинское государство», и «рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы». Поэтому «изобретение пороха» - не благое пожелание главнокомандующего, а необходимое условие для выживания Украины и ее победы. Вернуть войну в маневренное русло может, по его мнению, усиление пяти составляющих: воздушного потенциала ВСУ, средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейной артиллерийской борьбы, минно-взрывных технологий и наращивания мобилизационных резервов. «Изобретение пороха» заключается в инновационном использовании этих составляющих и поиске новых эффективных решений. «Важно понимать, что эту войну нельзя выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Они неминуемо приведут к затягиванию времени и, как следствие, к поражению». Украина не может допустить своего поражения.