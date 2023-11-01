Залужный изобретет порох, чтобы победить Россию наше послесловие

Леонид Швец, автор haqqin.az

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал обстоятельный текст в журнале The Economist и дал изданию интервью, вызвав резонансное обсуждение.

Прежде чем присоединиться к этому обсуждению, следует обратить внимание на два важных обстоятельства. Первое: Залужный – это тот генерал, под командованием которого украинские войска не только отбили массированное нападение России, чья военная мощь была и в значительной степени остается многократно превосходящей, но и нанесли ей ряд обидных поражений, очистив от оккупации 50% территории, захваченной на первоначальном этапе войны. Среди современных военачальников не найдется равных ему по опыту и авторитету.

«Изобретение пороха» - не благое пожелание главнокомандующего, а необходимое условие для выживания Украины и ее победы

Второе: такие материалы в западной печати не делаются на коленке с сегодня на завтра, готовятся тщательно и заблаговременно. И, разумеется, при всех необходимых согласованиях с политическим руководством. Таким образом, говорит Залужный – значит, говорит Украина, и говорит то, что ей важно сказать.

Что же говорит Украина устами главкома ВСУ?

Украина признает существенные ошибки, допущенные при оценке перспектив летней кампании. Не вышло перевести войну в маневренную стадию, когда сыграли бы роль западные поставки танков и бронированных машин пехоты. Тотальное и плотное минирование на огромных площадях и превосходство русских в авиации не позволили украинским подразделениям выйти на оперативный простор: «Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет».

Не сработал и другой важный фактор, на который делал расчет Залужный: огромные потери, которые понесла российская армия, не привели к остановке войны. Жизнь в России стоит дешево, гибель по меньшей мере 150 тысяч человек не произвела на россиян впечатления.

Украинская армия, вопреки всем обстоятельствам, и так создала чудо: вышла на позиционный паритет с российскими войсками, еще недавно считавшимися самой грозной силой на Евразийском континенте

Если российской армии понадобилось десять месяцев боев, чтобы взять Бахмут, город площадью шесть на шесть километров, а украинская армия за все летнее наступление продвинулась всего на 17 километров, это значит, что война подходит к позиционному тупику. «Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое», «изобрести свой порох», что-то, что сможет переломить расклад в пользу ВСУ. Ситуация, когда у обеих сторон средства обнаружения и подавления атакующего противника превосходят собственные наступательные возможности, может быть преодолена лишь за счет каких-то военно-технических и тактических инноваций.

Для Украины, говорит Валерий Залужный, позиционная война невыгодна, поскольку «она может затянуться на годы и измотать украинское государство», и «рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы». Поэтому «изобретение пороха» - не благое пожелание главнокомандующего, а необходимое условие для выживания Украины и ее победы.

Вернуть войну в маневренное русло может, по его мнению, усиление пяти составляющих: воздушного потенциала ВСУ, средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейной артиллерийской борьбы, минно-взрывных технологий и наращивания мобилизационных резервов. «Изобретение пороха» заключается в инновационном использовании этих составляющих и поиске новых эффективных решений. «Важно понимать, что эту войну нельзя выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Они неминуемо приведут к затягиванию времени и, как следствие, к поражению». Украина не может допустить своего поражения.

Украина в который раз рвет привычные шаблоны. Сдаваться она не умеет и не станет

Генерал Залужный наверняка все это детально обсуждал и обсуждает со своими коллегами по коалиции оборонной поддержки Украины, с военными специалистами, с руководителями союзных армий, и публикация в The Economist является обращением к более широкой западной аудитории, у которой отмечается некоторая потеря интереса к событиям на украинском фронте, поскольку там не происходит ничего захватывающего.

Хотя ВСУ, вопреки всем обстоятельствам, и так создали чудо: вышли на позиционный паритет с российскими войсками, еще недавно считавшимися самой грозной силой на Евразийском континенте. Предстоит обеспечить новое чудо: не застрять в позиционном тупике и эту армию победить. И Валерий Залужный знает, как это сделать. Во всяком случае, знает, где искать решение.

И последнее. Украине предельно важно, чтобы в мире не только не забывали о том, что происходит на фронте, но и понимали происходящее. Поэтому главнокомандующий ВСУ спокойно и системно излагает для прессы свое видение хода текущей войны и ее перспектив, не выдавая, разумеется, никаких тайн, но делясь наболевшим. Украина в который раз рвет привычные шаблоны. Сдаваться она не умеет и не станет. Никакого перемирия здесь не ждут и не хотят.