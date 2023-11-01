Массированный удар беспилотниками по Украине

Российские войска в ночь на 3 ноября нанесли массированный удар по Украине дронами-камикадзе типа «Шахед». В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что по территории Украины выпустили 38 беспилотников, из которых 24 были сбиты.

По словам пресс-секретаря ОК «Юг» Натальи Гуменюк, «атака была достаточно мощная. Системы ПВО работали фактически 5 часов. На юге за ночь отработали и уничтожили 11 дронов типа «Шахед»: по три на Николаевщине и Кировоградщине, два в Одесской области и по одному на Херсонщине, Днепропетровщине и в Винницкой области. На Кировоградщине сбили и ракету Х-59».

Полиция Харьковской области сообщила, что десять российских дронов атаковали гражданскую инфраструктуру региона. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате попадания дронов загорелись гаражи и автомобили, повреждены хозяйственные постройки.

В ВСУ также сообщили, что сбили российскую ракету Х-59. О последствиях атаки дронов украинский Генштаб пока не сообщал.

В Генштабе добавили, что за сутки россияне нанесли 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершили 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.