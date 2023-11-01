«Наземные силы наводили удары летательных аппаратов и артиллерии. Террористы были убиты, угроза для подразделений была устранена», - сказано в заявлении.

Армия обороны Израиля в ходе наземной операции в секторе Газа нанесла удары авиацией и артиллерией по позициям боевиков. Об этом говорится в заявлении израильских вооруженных сил.

Во время боя пехотные подразделения 13-го батальона Голанской бригады и бронетехника 53-го батальона столкнулись со значительными силами противника в секторе Газа. «Террористы запускали по ним противотанковые ракеты, а также привели в действие несколько самодельных взрывных устройств», - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Израильские СМИ сообщают, что число военнослужащих Армии обороны Израиля, погибших с момента начала сухопутной операции в Газе, достигло 23. Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что всего с начала боевых действий 7 октября погибли более 300 израильских военнослужащих.

Также сообщается, что Армия обороны Израиля сбила ракету класса «земля – воздух», запущенную с территории Ливана. «Армия обороны Израиля сбила ракету класса «земля-воздух», которая была запущена с территории Ливана по танку ЦАХАЛ в пятницу утром. В ответ на ракетный обстрел самолеты ВВС Израиля нанесли удары по стартовой площадке, а также по отряду, осуществившему пуск», - отмечает издание.