Недовольство в Британии: правительство проворонило конфликт

МИД обвиняется в пренебрежении конфликта между Израилем и Палестиной в ходе стремления укрепить связи с Индо-Тихоокеанским регионом и заключить торговые соглашения на Ближнем Востоке. Как сообщается, слушания по этому вопросу стартуют в ноябре.

Председатель комитета Алисия Кирнс, которая активно предупреждала о необходимости большего внимания к назревающему кризису и призывала к более решительной политике Великобритании в отношении нового израильского правительства, возглавит данные слушания.

Критики указывают на то, что правительство Соединенного Королевства наряду с другими странами не учло предупреждающие сигналы и поддерживало безоговорочные и односторонние отношения с Израилем, игнорируя существенные отличия между новым правительством, избранным в ноябре, и его предшественниками.