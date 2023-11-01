Нигерийский тренер проводит отбор перспективных детей в Шеки ФОТО
По инициативе Федерации баскетбола Азербайджана в школах Шекинского района начался отбор детей, желающих заниматься баскетболом.
Селекция проводится под руководством главного тренера клуба «Шеки» нигерийца Александра Овойчо. Специалист вместе с местными и иностранными баскетболистами команды, выступающей в Баскетбольной лиге Азербайджана, побывал в сельских шекинских школах, приметив детей с подходящими для баскетбола физическими данными. Это первый этап отбора.