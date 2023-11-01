Маск говорит Сунаку: Роботы вытеснят человека
Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поделился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком своим видением будущего рынка труда и искусственного интеллекта, передает Telegraph.
Маск предрек, что развитие искусственного интеллекта устранит потребность в рабочих местах, предоставив людям возможность работать исключительно для личного интереса.
Риши Сунак не согласился с этим мнением, отметив, что работа «придает жизни смысл».
В ходе своего выступления Маск также предложил ввести налоговые льготы для предпринимателей в Британии, чтобы простимулировать создание инновационных стартапов. Он подчеркнул, что в будущем роботы станут настолько развитыми, что смогут стать настоящими друзьями для людей, но предостерег о необходимости наличия физического выключателя на случай их неадекватного поведения.