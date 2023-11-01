«Блогер-бродяга» из Петербурга задержан в Азербайджане

В настоящее время Мамедов задержан и ожидает процедуры экстрадиции в Россию. Об этом пресс-служба «Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга и Ленинградской области» сообщила «Известиям».

Рашада Оруджева из пресс-службы организации подтвердила, что Мамедов не был активным участником жизни диаспоры, однако Вагиф Мамишев, глава общественной организации, нашел способ связаться с семьей задержанного. Оруджева сообщила, что Мамишев «в жесткой форме осудил его действия», а родители принесли извинения всем жителям Петербурга.

Мамишев также обсудил с «Коммерсантом» текущую ситуацию и необходимые процедурные аспекты экстрадиции: «Его арестовали. Он находится в полиции. Вы должны понимать, что есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть, и он одобрен».

Следственный комитет России инициировал уголовное дело против «группы выходцев из Азербайджана» после того, как 15 октября Александр Бастрыкин распорядился о расследовании в связи с обнаружением неприемлемого контента в Telegram-канале «Жизнь бродяги». В опубликованных видео подростки или подвыпившие прохожие становились жертвами агрессивной группировки.

Ранее «Известия» сообщали, что активное участие 18-летнего Турала Мамедова было замечено как минимум на пяти видео в Telegram-канале, где выкладывались ролики с применением насилия. Раньше молодой человек занимался спортом и даже выиграл несколько городских чемпионатов. Однако позднее ушел из клуба, предпочтя уличные бои. На фоне общественного скандала парень уехал из России.

В рамках расследования задержано 11 человек. Мамедов был объявлен в международный розыск 28 октября.