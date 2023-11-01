Лидер «Хезболлы» выступит с речью. Объявит войну Израилю?
Лидер базирующейся в Ливане шиитской группировки «Хезболла» Хасан Насралла в пятницу впервые с 7 октября планирует выступить с обращением к своим сторонникам. Об этом информирует BBC.
Отмечается, что в своей речи Насралла, вероятно, обозначит дальнейшие шаги «Хезболлы».
После нападения ХАМАС из Газы на израильские кибуцы и базы 7 октября «Хезболла» со своей, северной стороны активизировала обстрелы приграничных израильских территорий, но в прямые столкновения с израильской армией пока не вступает.
Израильтяне тоже только наносят по боевикам «Хезболлы» удары через границу. Группировка объявила, что потеряла убитыми уже 54 человека.
В преддверии выступления Насраллы Telegram-канал Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) опубликовал фотографию баллистической ракеты местного производства Khorramshahr-4. На снимке ракета, имеющая дальность полета до 2000 километров, запечатлена на фоне символа палестинского сопротивления - мечети Аль-Аксы. Этот шаг может рассматриваться как демонстрация военной мощи в контексте растущих напряженностей в регионе.
Источник в дипломатических кругах Ирана рассказал кувейтской газете Al-Jarida, что «Хезболла» пригрозила США открыть новый фронт против Израиля, если израильская армия не прекратит военные действия в секторе Газа до 3 ноября. По его словам, лидер группировки Хасан Насралла выступит в этот день, и, если со стороны израильской армии не будет прекращения огня, он объявит всеобщую мобилизацию и начнет военную операцию против Израиля.
Если «Хезболла» решит открыть второй фронт, Израиль атакует в том числе и Иран, предупреждал ранее министр экономики и промышленности страны Нир Баркат. «У Израиля есть очень четкое послание нашим врагам. Мы говорим им: посмотрите, что происходит в секторе Газа — с вами поступят так же, если вы нападете на нас», — говорил он.
В свою очередь, США попросили Израиль не наносить массированных ударов по «Хезболле», поскольку Вашингтон опасается, что конфронтация может перерасти в полномасштабный конфликт. Если это произойдет, Израилю придется вести войну на два фронта. Также вырастет риск втягивания в конфликт США и Ирана, отмечала The New York Times.
В то же время власти Ливана заявляли о нежелании вступать в войну. По словам премьер-министра страны Наджиба Микати, если это произойдет, «весь регион погрузится в состояние хаоса».