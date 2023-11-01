Лидер «Хезболлы» выступит с речью. Объявит войну Израилю?

Лидер базирующейся в Ливане шиитской группировки «Хезболла» Хасан Насралла в пятницу впервые с 7 октября планирует выступить с обращением к своим сторонникам. Об этом информирует BBC.

Отмечается, что в своей речи Насралла, вероятно, обозначит дальнейшие шаги «Хезболлы».

После нападения ХАМАС из Газы на израильские кибуцы и базы 7 октября «Хезболла» со своей, северной стороны активизировала обстрелы приграничных израильских территорий, но в прямые столкновения с израильской армией пока не вступает.

Израильтяне тоже только наносят по боевикам «Хезболлы» удары через границу. Группировка объявила, что потеряла убитыми уже 54 человека.