Израиль отвечает России: Не вам нас учить

В Израиле не на шутку разозлились из-за заявлений российского представителя в ООН Василия Небензи, сделанных во время заседания Совета Безопасности, где он усомнился в праве Израиля на самооборону как у «оккупирующей державы», сообщают израильские «Вести».

Это высказывание Небензи вызвало бурную реакцию, которое стало отражением нарастающего напряжения в отношениях между Россией и Израилем. Обозреватель израильского издания Ynet Итамар Айхнер в пятницу, 3 ноября, отметил, что российская сторона встала на сторону ХАМАС, что только усугубляет ситуацию.

В ответ на комментарии Небензи израильский постпред в ООН Гилад Эрдан обрушился с критикой на своего российского коллегу: «Смешно слышать именно от представителя России нравоучения в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права. Представитель страны, которую исключили из Совета ООН по правам человека, рассуждает о морали. Россия - последняя, кто будет нас учить».

Эрдан также указал на действия России в Украине, подчеркивая двойные стандарты в ее риторике: «Всем понятно, как бы отреагировала Россия, если бы тысячи ее граждан были убиты и похищены террористической организацией. К сожалению, Россия использует нацистскую атаку ХАМАС самым извращенным способом. И лишь для того, чтобы отвлечь внимание мира от вторжения в Украину».

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов был вызван в МИД Израиля после того, как в Москву прибыла делегация ХАМАС, добавив напряженности в непростые отношения между двумя государствами.