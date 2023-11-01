Kontakt в Dəniz Mall: открытие крупнейшего магазина электроники

Волна радости сети магазинов Kontakt теперь достигла и Dəniz Mall. Сеть приглашает всех от мала до велика на официальное открытие Kontakt Dəniz Mall, являющегося крупнейшим магазином электроники и бытовой техники из расположенных в торговых центрах. Открытие состоится 5 ноября в 17:00.

Широкий выбор товаров теперь в Dəniz Mall

Магазин общей площадью 613 м² предлагает покупателям широчайший ассортимент цифровых товаров – смартфонов, телевизоров, ноутбуков, мелкой и крупной бытовой техники, предметов домашнего обихода, включая посуду, с возможностью покупки как за наличные, так и в кредит на выгодных условиях.

Магазин также располагает зонами различных брендов, Игровой и Детской зонами, которые сделают процесс ваших покупок еще более приятным. Помимо этого, вы сможете эффективно провести время, ожидая своей очереди в кассовой/кредитной зоне, воспользовавшись услугой «Бесплатный Wi-Fi».

Скидки до 60% по поводу открытия, условия покупки в рассрочку до 18 месяцев

Наряду с развлекательными программами, сеть также постаралась порадовать посетителей магазина скидочной кампанией. Так, до 14 ноября каждый сможет воспользоваться скидками до 60% при покупке за наличные. При покупке в рассрочку можно будет приобрести смартфоны и ноутбуки в рассрочку на 12 месяцев, а наушники, смарт-часы, телевизоры, бытовую технику и посуду – на 18 месяцев без первоначального взноса, без процентов, а также без комиссии.

Итак, чтобы с пользой провести выходные, обязательно посетите магазин Kontakt в Dəniz Mall 5 ноября в 17:00!

Адрес: Сабаильский район, проспект Нефтчиляр, 108. 4 этаж ТЦ Dəniz Mall.