В эфире своего авторского канала на YouTube Романенко поделился мыслью о том, что Украина могла бы черпать уроки из опыта Азербайджана.

«Я когда был в аэропорту Физули и смотрел, как они строят инфраструктуру, насколько это все быстро, они показывали эти планы, я честно говоря, был шокирован, как страна, которая вылезла из советского «загончика» (...), нашла в себе силы и рациональный подход, который позволил им полностью обеспечить свою победу», — поделился он своими впечатлениями.

Романенко выделил ключевые факторы, которые, по его мнению, обеспечили Азербайджану успех: создание благоприятной международной конструкции перед началом военных действий, перевооружение армии, налаживание отношений с Турцией и Израилем, а также умение идти на стратегические компромиссы. Он также отметил важность Апрельских боев 2016 года, которые, по его словам, предопределили исход последующего конфликта.

«То, что сделал Азербайджан, – это модель, на которую мы должны смотреть и учиться», — заключил Романенко, добавив, что действия президента Азербайджана Ильхама Алиева заслуживают особого внимания и будут вписаны в историю страны как действия великого руководителя.