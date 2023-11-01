Кылычдароглу выступал главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на последних выборах. В партии ощущается напряжение из-за последнего поражения на президентских выборах, в связи с чем избиратели в оппозиции чувствуют гнев и отчаяние. Кылычдароглу утверждает, что результаты оппозиции улучшились по сравнению с выборами 2018 года, несмотря на доминирующее положение Эрдогана в виде доступа к государственным ресурсам и СМИ.

«Избиратели оппозиции злятся... они в отчаянии», — говорит Джан Сельчуки, генеральный директор Исследовательского центра экономики Стамбула. Несмотря на то что Кылычдароглу показывал хорошие результаты в предвыборных опросах, Эрдоган сумел одержать победу, опираясь на государственный ресурс и отсутствие энтузиазма среди избирателей по отношению к Кылычдароглу.

«Он проиграл так много (...) и прошлое поражение было чувствительным», — сказал британской газете аналитик Селим Кору.

Конкурентом Кылычдароглу на посту председателя партии является 49-летний Озгюр Озель, бывший фармацевт и депутат РНП, который ранее считался союзником Кылычдароглу, но теперь выступает за коренные изменения в партии.

Многие члены партии выражают недовольство тем, что слишком много власти сконцентрировано в руках Кылычдароглу и его ближайшего круга, а также критикуют условия создания оппозиционного шестипартийного альянса в 2023 году, считая, что было сделано слишком много уступок малым партиям. Решение по руководству партии окажет значительное влияние на предстоящие выборы следующего года, отмечает газета.

«Вероятность нового лидерства выше, чем когда-либо», — утверждает Мурат Сомер, профессор политологии Университета Озегин, подразумевая, что Озель имеет хорошие шансы быть избранным на пост председателя партии.