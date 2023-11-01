Туркменистан готов поставлять газ через Азербайджан

Туркменистан надеется в ближайшее время совместно с Турцией и Азербайджаном решить вопросы по поставкам своего природного газа через Каспийское море, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) этой страны Гурбангулы Бердымухамедов на 10-й встрече лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

«У нас есть возможность экспортировать туркменский природный газ через Каспийское море в Азербайджан, Турцию и в перспективе - на мировые рынки. В этой связи я твердо верю, что мы в ближайшее время решим все необходимые вопросы с нашими братскими странами и проведем соответствующую работу», - сказал он.

Ашхабад и Баку уже долгое время рассматривают возможность прокладки по дну Каспия газопровода от побережья Туркменистана в Азербайджан. Конвенция по правовому статусу Каспийского моря предусматривает, что такие проекты должны быть согласованы лишь между странами, через территориальные воды которых пройдет трубопровод.