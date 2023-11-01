Отсканируйте м10 QR-код в Birbank и получите до 10% кешбэка

Birbank, первый в Азербайджане цифровой банк, предоставляет замечательную возможность своим клиентам в ноябре. Теперь каждый, кто совершает платежи через раздел QR в Birbank на партнерских площадках m10, может получить до 10% кешбэка.

Правила довольно просты и непритязательны. Пользователи карты Birbank Cashback, желающие вернуть 10% своих расходов, должны выбрать категорию «Сканирование и оплата с помощью QR-кода Birbank m10! 10%» среди категорий кешбэка и совершать платежи с использованием QR-кодов. Убедитесь, что на точке оплаты есть стикер QR ilə ödə. Затем сообщите кассиру, что платеж будет произведен с помощью QR, и завершите оплату, отсканировав QR-код m10 в Birbank. Для получения более подробной информации о правилах посетите https://kbl.az/bmqopr. A если вам нужна дополнительная информация о партнерах m10, вы можете перейти по https://kbl.az/qrp.

В то же время другие держатели карты Kapital Bank могут получить 3% кешбэка на все свои расходы, просто совершая платежи с использованием QR-кодов. Вы можете отслеживать свой накопленный кешбэк в кабинете кешбэка Birbank.

Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный Центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.