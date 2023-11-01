Завтра будет дождливо
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем местами ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром слабый туман. Умеренный северо-западный ветер днем временами усилится, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 13-16° тепла, днем 18-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм до 763 мм ртутного столба Относительная влажность воздуха составит ночью 80-90%, днем 60-70%.
В районах Азербайджана местами будет дождливо, в отдельных местах ожидается переменный дождь, кое-где кратковременный ливень с грозами, в высокогорье прогнозируется снег. Вечером осадки прекратятся. Ночью и утром в ряде районов туман, умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 4-8° тепла, днем 10-15° тепла.