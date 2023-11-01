Премьер Венгрии предлагает план Б по Украине

Он раскритиковал планы Европы по Украине и заявил, что стратегия ЕС, которая подразумевала поддержку Киева в конфликте с Россией финансовыми средствами и оружием, не увенчалась успехом.

«Хочу отметить несколько моментов европейских дебатов. (…) Уже стало очень явно, что та европейская стратегия, которая преследует до сих пор, — это полный провал, потому что Европа хочет, чтобы Украина продолжала воевать, а они будут предоставлять финансирование и оружие», — заявил Орбан, выражая свое недовольство по поводу нынешнего подхода ЕС.

Венгерский лидер также указал на ошибочность мнения в Брюсселе о том, что Украина одержит победу, что приведет к поражению России и последующей смене ее руководства, с которым Запад сможет вести диалог. Вместо этого Орбан выразил поддержку альтернативному плану, основанному на урегулировании конфликта и установлении нового порядка безопасности.

«Мы призываем к миру, к построению новой инфраструктуры безопасности, которая будет приемлема и для Украины, и для России», — подчеркнул он, представляя позицию Венгрии как сторонника мирного решения.

С начала российского вторжения в Украину Венгрия последовательно занимала пророссийскую позицию, высказываясь против санкций в отношении российских энергоресурсов и поставок вооружений Украине, даже издав указ о запрете транспортировки оружия через ее территорию.