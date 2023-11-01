Премьер Венгрии предлагает план Б по Украине
Амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение России путем финансирования Киева, оказался провальным. Как сообщают российские СМИ, об этом во время своего выступления на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он раскритиковал планы Европы по Украине и заявил, что стратегия ЕС, которая подразумевала поддержку Киева в конфликте с Россией финансовыми средствами и оружием, не увенчалась успехом.
«Хочу отметить несколько моментов европейских дебатов. (…) Уже стало очень явно, что та европейская стратегия, которая преследует до сих пор, — это полный провал, потому что Европа хочет, чтобы Украина продолжала воевать, а они будут предоставлять финансирование и оружие», — заявил Орбан, выражая свое недовольство по поводу нынешнего подхода ЕС.
Венгерский лидер также указал на ошибочность мнения в Брюсселе о том, что Украина одержит победу, что приведет к поражению России и последующей смене ее руководства, с которым Запад сможет вести диалог. Вместо этого Орбан выразил поддержку альтернативному плану, основанному на урегулировании конфликта и установлении нового порядка безопасности.
«Мы призываем к миру, к построению новой инфраструктуры безопасности, которая будет приемлема и для Украины, и для России», — подчеркнул он, представляя позицию Венгрии как сторонника мирного решения.
С начала российского вторжения в Украину Венгрия последовательно занимала пророссийскую позицию, высказываясь против санкций в отношении российских энергоресурсов и поставок вооружений Украине, даже издав указ о запрете транспортировки оружия через ее территорию.