Ильхам Алиев рассказал о целях антитеррористической операции Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 10-м саммите Организации тюркских государств в Астане, проходящем под девизом «Тюркский век», рассказал о проведенных азербайджанской армией в сентябре этого года в Карабахском регионе антитеррористических мероприятиях.
Глава государства напомнил, что, несмотря на заявления Армении о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, «ее реальные действия были абсолютно нелогичными и противоречивыми. Остатки армии Армении продолжали находиться на суверенной территории Азербайджана. Тот факт, что премьер-министр Армении 2 сентября этого года поздравил с так называемой «независимостью» вымышленное образование, и проведенные 9 сентября в Карабахе так называемые «президентские выборы» были неуважением и прямой угрозой территориальной целостности и суверенитету нашей страны».
«19 сентября 2023 года взрывы мин, намеренно размещенных незаконными армянскими вооруженными формированиями на наших освобожденных землях, унесли жизни 6 гражданских лиц и сотрудников полиции. После этого Азербайджан провел антитеррористические мероприятия локального характера с целью восстановления своего конституционного строя и нейтрализации незаконных вооруженных формирований. В результате операции, которая завершилась в течение 23 часов, Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и конституционный строй. Никакого ущерба гражданским лицам и гражданской инфраструктуре в результате антитеррористических мероприятий нанесено не было. Азербайджан действовал в полном соответствии с международным гуманитарным правом. Эти факты подтвердили представители ООН, дважды посетившие регион», - заявил президент Азербайджана.
Ильхам Алиев напомнил участникам саммита, что «Армения около 30 лет держала под оккупацией азербайджанские земли и создала здесь незаконный вымышленный режим. В результате этнической чистки, проведенной Арменией, более одного миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих исконных земель. Армения сровняла с землей наши города и села, разрушила и надругалась над нашими историческими и религиозными памятниками».
Президент отметил, что «на протяжении всех этих лет Азербайджан стремился решить конфликт мирным путем. Однако целью Армении было закрепить статус-кво, основанный на оккупации… Армянское руководство угрожало Азербайджану «новой войной за новые территории. Провокационные действия и заявления руководства Армении в 2020 году, в том числе военные провокации, сделали Вторую Карабахскую войну неизбежной».
Глава государства указал, что Азербайджан воспользовался своим правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, «нанес поражение Армении на поле боя и восстановил территориальную целостность и историческую справедливость. Мы сами обеспечили выполнение остававшихся 27 лет на бумаге четырех резолюций Совета Безопасности ООН, требовавших вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Результатом продлившейся всего 44 дня Второй Карабахской войны стало подписание Арменией 10 ноября 2020 года акта о капитуляции».
Президент Алиев также отметил, что «именно Азербайджан заявил о готовности подписать мирное соглашение с Арменией и представил пять базовых принципов».