Ильхам Алиев рассказал о целях антитеррористической операции Азербайджана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 10-м саммите Организации тюркских государств в Астане, проходящем под девизом «Тюркский век», рассказал о проведенных азербайджанской армией в сентябре этого года в Карабахском регионе антитеррористических мероприятиях. Глава государства напомнил, что, несмотря на заявления Армении о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, «ее реальные действия были абсолютно нелогичными и противоречивыми. Остатки армии Армении продолжали находиться на суверенной территории Азербайджана. Тот факт, что премьер-министр Армении 2 сентября этого года поздравил с так называемой «независимостью» вымышленное образование, и проведенные 9 сентября в Карабахе так называемые «президентские выборы» были неуважением и прямой угрозой территориальной целостности и суверенитету нашей страны».

«19 сентября 2023 года взрывы мин, намеренно размещенных незаконными армянскими вооруженными формированиями на наших освобожденных землях, унесли жизни 6 гражданских лиц и сотрудников полиции. После этого Азербайджан провел антитеррористические мероприятия локального характера с целью восстановления своего конституционного строя и нейтрализации незаконных вооруженных формирований. В результате операции, которая завершилась в течение 23 часов, Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и конституционный строй. Никакого ущерба гражданским лицам и гражданской инфраструктуре в результате антитеррористических мероприятий нанесено не было. Азербайджан действовал в полном соответствии с международным гуманитарным правом. Эти факты подтвердили представители ООН, дважды посетившие регион», - заявил президент Азербайджана. Ильхам Алиев напомнил участникам саммита, что «Армения около 30 лет держала под оккупацией азербайджанские земли и создала здесь незаконный вымышленный режим. В результате этнической чистки, проведенной Арменией, более одного миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих исконных земель. Армения сровняла с землей наши города и села, разрушила и надругалась над нашими историческими и религиозными памятниками».