В Ереване отреагировали на заявления Захаровой

Ереван не получал от Москвы официального предложения организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении. Об этом заявил на брифинге в парламенте заместитель руководителя армянского дипведомства Паруйр Ованнисян.

«Я не информирован о таком предложении. Кажется, оно было озвучено как идея, не знаю о конкретных шагах», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее о готовности России организовать такую встречу сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ованнисян также сказал, что состоявшаяся на Мальте встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака не носила антироссийского характера.

«Данная платформа была платформой секретарей Совбеза. Я бы не сказал, что она была посвящена Украине, у нее была более широкая повестка. Такая оценка не соответствует действительности, учитывая повестку дня этой встречи», - ответил он журналисту, спросившему, носила ли встреча Григоряна и Ермака антироссийский характер.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала встречу Григоряна и Ермака «демонстративным антироссийским шагом». «Если вы говорите о встрече на Мальте в так называемом копенгагенском формате, ну, мы рассматриваем [это] как демонстративный антироссийский жест официального Еревана», - сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов.