Депутат недоволен скоростью интернета в Азербайджане

Депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев выразил недовольство скоростью и тарифами за интернет в Азербайджане.

«Скорость интернета в Азербайджане слишком низкая, а тарифы слишком высокие. Конечно, ведется определенная работа в этом направлении, и даже есть прогресс. Однако если сравнивать с другими странами, разница значительная», - сказал он.

Гамзаев отметил, что гражданам часто приходится решать проблемы со скоростью интернета за счет собственных средств.

«Провайдеры требуют у граждан оплатить расходы на замену линий, закупку оборудования. Хотя из бюджета выделяются средства, результата нет. Необходимо усилить контроль в этой области», - сказал он.