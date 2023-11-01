Асад передаст «Панцирь-С1» «Хезболле». Реакция Кремля обновлено 14:30
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможной передаче ЧВК «Вагнер» российского оружия движению «Хезболла».
По его словам, эти заявления ни на чем не основываются, сама группа «Вагнер» де-факто не существует.
«Мы уже говорили, что де-факто такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют. По линии военных есть экстренные каналы связи, если есть действительно на чем-то зиждущиеся озабоченности, их всегда можно довести до наших военных», - уверяет Песков.
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Президент Сирии Башар Асад согласился предоставить ливанской «Хезболле» ЗРК «Панцирь-С1». Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в разведке.
По сообщению источников, за миссию по доставке систем ПВО отвечает частная военная компания «Вагнер». В данный момент не уточняется, состоялась ли доставка или она находится в процессе.
Изначально система противовоздушной обороны была предоставлена Россией для поддержки сирийского правительства. Отмечается, что подозрения США исходят из недавних передвижений этой системы и на основе переговоров между Асадом, представителями ЧВК «Вагнер» и «Хезболлой».
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на разведслужбы США сообщило, что ЧВК «Вагнер» может отправить «Хезболле» российскую систему ПВО, известную на Западе как SA-22. В России она носит название «Панцирь-С1», которая является ракетно-пушечным комплексом противовоздушной обороны. В сообщении The Wall Street Journal не говорилось о роли Асада в этом вопросе.