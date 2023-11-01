Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможной передаче ЧВК «Вагнер» российского оружия движению «Хезболла».

По его словам, эти заявления ни на чем не основываются, сама группа «Вагнер» де-факто не существует.

«Мы уже говорили, что де-факто такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют. По линии военных есть экстренные каналы связи, если есть действительно на чем-то зиждущиеся озабоченности, их всегда можно довести до наших военных», - уверяет Песков.