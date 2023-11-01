Пожар в наркологической клинике Ирана: десятки погибших видео
Тридцать два человека погибли и 16 получили травмы в результате пожара в наркологической клинике в городе Ленгеруд северной иранской провинции Гилан, сообщил заместитель губернатора провинции по делам политики, безопасности и общества Мохаммад Джалаи.
«К сожалению, на данный момент в результате этого инцидента 32 человека погибли и 16 получили ранения», — приводит слова Джалаи агентство Mehr.
Замгубернатора уточнил, что пожар начался в 6 часов утра, подчеркнув, что причины возгорания выясняются.
Согласно Управлению ООН по наркотикам и преступности, Иран является страной с одним из самых высоких уровней злоупотребления опиатами среди населения в мире.
Страна является основным транзитным маршрутом для контрабандных опиатов из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива, Россию и Европу.
Пожар в наркологической клинике Ирана pic.twitter.com/CCQzW1aWoA— Bellman13 (@Bellman138) November 3, 2023