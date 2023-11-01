Пожар в наркологической клинике Ирана: десятки погибших видео

Тридцать два человека погибли и 16 получили травмы в результате пожара в наркологической клинике в городе Ленгеруд северной иранской провинции Гилан, сообщил заместитель губернатора провинции по делам политики, безопасности и общества Мохаммад Джалаи.

«К сожалению, на данный момент в результате этого инцидента 32 человека погибли и 16 получили ранения», — приводит слова Джалаи агентство Mehr.

Замгубернатора уточнил, что пожар начался в 6 часов утра, подчеркнув, что причины возгорания выясняются.

Согласно Управлению ООН по наркотикам и преступности, Иран является страной с одним из самых высоких уровней злоупотребления опиатами среди населения в мире.

Страна является основным транзитным маршрутом для контрабандных опиатов из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива, Россию и Европу.  